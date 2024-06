Kraków. Propozycja mieszkańca na wakacyjne zmiany w komunikacji. Urzędnicy odpowiadają

Proponowane przez mieszkańca zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie:

Odpowiedź urzędników z ZTP w Krakowie

Zaproponowany układ ma podstawową wadę. Przyjęte częstotliwości kursowania nie dają możliwości skoordynowania linii ze sobą. Nie jest możliwe ułożenie na przemian linii, które kursują co 7,5/15 minut i co 10 minut. Nie sądzimy również, że mieszkańcy Małego Płaszowa przyjęliby z entuzjazmem linię 20, kursującą nawet co 7 minut na trasie do Dąbia, z jednoczesnym zawieszeniem linii 11 i 72. Podróż z Małego Płaszowa w kierunku Starego Podgórza czy Czerwonych Maków musiałaby się wówczas odbywać z co najmniej dwiema, mało dogodnymi przesiadkami i po okrężnych trasach. Linia 125 będzie kursować w wakacje co 40 minut, ale poza godzinami szczytu i w dni wolne. Dodatkowo, linia ta kursuje na zmianę z linią 425. Oba autobusy w godzinach szczytów przewozowych będą więc odjeżdżać z przystanków z łączną częstotliwością co 15 minut, natomiast w pozostałych okresach czasu co 20 minut. A to już jest zauważalna różnica.