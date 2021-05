Kraków. Przegląd mniejszych remontów ulic. Lokalnie utrudnienia w ruchu

W dzielnicy VII rozpoczął się remont chodnika na ul. Kasztanowej. Termin zakończenia prac został wyznaczony na koniec lipca br. W związku z robotami obowiązują lokalne zmiany w organizacji ruchu. Koszt prac ok. 450 tys. zł.

Przypomnijmy, że w Krakowie budowana jest Trasa Łagiewnicka, linia tramwaju do Górki Narodowej, przebudowywana jest al. 29 Listopada, remontowana ul. Klasztorna, przebudowywana ul. Igołomska. Na remont, kolejny, czeka ul. Królowej Jadwigi. A do tego dochodzą pomniejsze prace:

13 maja rozpoczęły się prace związane z wymianą nawierzchni na fragmencie ul. Nad Fosą. Miały zakończyć się w weekend, a ich koszt to ok. 150 tys. zł.

W Swoszowicach zrealizowany został remont nakładkowy niewielkiego fragmentu ul. Matematyków Krakowskich (12-13 maja br.). Prace kosztowały ok. 100 tys. zł.

W poniedziałek, 17 maja zaplanowane jest rozpoczęcie prac na ul. Sportowej. Remontem objęta zostanie cała ulica w zakresie nawierzchni jezdni wraz z podbudową (ok. 85 metrów). Będą obowiązywać lokalne zmiany w organizacji ruchu. Roboty potrwają do soboty, 22 maja, a ich koszt to 110 tys. zł.