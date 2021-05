Kraków. Przegląd remontów w dzielnicach. Zobacz, czy nie rozkopią twojej ulicy

W całym mieście można spotkać coraz więcej ekip zajmujących się remontami dróg. Przyjrzyjmy się zatem większym pracom zaplanowanym na kolejne dni maja.

Dzielnica II – Grzegórzki

W dzielnicy II trwa remont na ul. Filipa Eisenberga. Pracami objęty jest chodnik, miejsca postojowe oraz jezdnia, od ul. Grunwaldzkiej do końca ul. Eisenberga. Roboty potrwają do końca maja, a ich koszt to ok. 800 tys. zł. Obowiązują lokalne zmiany w organizacji ruchu.

REMONTY W INNYCH DZIELNICACH: