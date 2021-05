Kraków. Przegląd mniejszych remontów w dzielnicach

Dzielnica IX – Łagiewniki-Borek Fałęcki

W dzielnicy IX rozpoczął się remont chodnika na ul. Uroczej. Pracami objęte są dwa odcinki: od ul. Malutkiej do ul. Włodarskiej oraz od ul. Suchej do ul. Juliana Goslara. Zadanie zostało powierzone nam do realizacji przez dzielnicę. Prace potrwają do 5 czerwca br., a ich koszt to w przybliżeniu 100 tys. zł.

INNE REMONTY: