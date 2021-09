Kraków. Przy ponad 200 ulicach nie ma chodników. Tworzą listę miejsc zapomnianych przez władze miasta

Problemy mieszkańcy mogą zgłosić poprzez formularz na stronie internetowej: www.zapomnianemiejsca.pl . W ankiecie trzeba tylko wskazać lokalizację i krótko opisywać problem. Propozycje można przesyłać do 12 października.

Stowarzyszenie "Ulepszamy Kraków!" zwraca uwagę, że miasto przeznacza niewielkie środki na bliskie krakowianom inwestycje, a dzielnice ze swoimi skromnymi budżetami nie są w stanie udźwignąć kosztownych przedsięwzięć. - Zdarza się, że mieszkańcy już od ponad trzydziestu lat czekają na budowę chodnika, utwardzenie drogi czy instalacje oświetlenia. W dodatku Kraków szybko się rozbudowuje, a nie towarzyszy temu odpowiednie tępo rozwoju infrastruktury. Dlatego problem dotyczy także wielu nowych osiedli. Nierzadko stają się one wyspami, które są słabo skomunikowane z resztą miasta. Oprócz zaniedbań inwestycyjnych cieniem kładzie się brak przemyślanej polityki przestrzennej - zaznacza Krzysztof Kwarciak.

- Wszystkie nadesłane propozycje zostaną zweryfikowane przez nasze Stowarzyszanie. Zapytamy się urzędników, czemu zgłoszone przez mieszkańców problemy nie został rozwiązane i jakie są perspektyw na poprawę sytuacji. Jak już będziemy mieć potrzebne informacje to sporządzimy listę zapominanych miejsc przez władze miasta. Finał akcji jest planowany na listopad, bo wtedy w radzie miasta ruszają prace nad budżetem - informuje Krzysztof Kwarciak. - Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa przyczyni się do refleksji, jak dzielona jest miejska kasa. Uważamy, że zamiast mariny dla luksusowych jachtów bardziej potrzebne są chodniki przy ruchliwej drodze, żeby dzieci mogły bezpiecznie dojść do szkoły, a realizacja podstawowych zadań miasta powinna stanowić priorytet - dodaje.