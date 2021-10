Kraków. Przy ulicy Dekerta stare koszary zmienią się w ogród Piotr Rąpalski

Odbyło się spotkanie konsultacyjne, na którym Zarząd Zieleni Miejskiej zaprezentował koncepcję zagospodarowania nowego parku kieszonkowego przy ul. Dekerta 15. Teren położony jest pomiędzy torami a zabudową mieszkaniową, a tym co go wyróżnia to pozostałości pięknego budynku, który niegdyś pełnił rolę koszar pionierów kawalerii i w którym w latach 80-tych rezydowali muzycy Republiki i Mannamu. Przeprowadzono szczegółową inwentaryzację i ekspertyzę budynku i niestety potwierdziły się przypuszczenia urzędników - budynek nadaje się do rozbiórki. Odtworzenie całego budynku wiązałoby się z bardzo dużymi kosztami, a ze względu na duże gabaryty ciężko byłoby nadać mu nową funkcję, która korespondowałaby z nowym charakterem miejsca - parkiem kieszonkowym. Ale jest inny pomysł...