Kraków. PTTK zaprasza do wspólnego zdobywania Odznaki Przyjaciela Krakowa w weekend 20 i 21 listopada

Odznakę Przyjaciela Krakowa może zdobyć każdy, kto weźmie udział w określonej liczbie prelekcji i spacerów po Krakowie. W zależności od tego, ile takich spotkań dana osoba odbędzie, może liczyć na odznakę brązową, srebrną, złotą lub z Pawim Piórem. W najbliższy weekend warto zarezerwować sobie czas, by wziąć udział w spotkaniach PTTK, bo – jak zwykle – zapowiadają się one ciekawie.

„Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” - trochę historii

Przypomnijmy. Akcja „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” rozpoczęła się w listopadzie 1972 roku, kiedy to na tytułowej stronie „Echa Krakowa” ukazał się tekst zapraszający czytelników do udziału w wycieczkach, regulamin zdobywania odznaki i program spacerów.

Na pierwszej zbiórce, pod Wieżą Ratuszową na Rynku, zgromadziło się blisko 700 krakowian! Pierwotnie akcja zaplanowana na jeden sezon, kontynuowana była przez lata następne. Spowodowały to listy uczestników z prośbą o jej przedłużenie oraz olbrzymie zainteresowanie zwiedzających. I tak trwa do dnia dzisiejszego.