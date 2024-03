Kraków. Rap Wagary w Tauron Arenie. Tak bawiła się publiczność! Na scenie Smolasty, Young Multi, Malik Montana ZDJĘCIA

Następnie na scenie pojawił się Smolasty , prezentując fanom (i fankom) zarówno swoje najnowsze hity, jak i starsze kawałki. Publiczność bawiła się m.in. do utworów: "Duże Oczy", "Herbata z Imbirem" czy "Nim zajdzie słońce". Występ artysty urozmaiciło pojawienie się gościa specjalnego w postaci raperki Oliwki Brazil w kawałku "Oh Daddy".

Kolejnym wykonawcą był Young Multi, który zarówno na scenie, jak i widowni zrobił prawdziwy młyn! Multi zdecydowanie rozgrzał towarzystwo - z trybun można było dostrzec gigantyczne, dzikie pogo, towarzyszące kawałkom, śpiewanym przez rapera.

Po Multim, na scenę wszedł Malik Montana wraz ze swoim teamem. Koncert artysty zgromadził masę fanów oraz fanek, którzy z zaangażowaniem tworzyli pogo, krzyczeli i śpiewali wraz z Malikiem. Raper zaprezentował wszystkie swoje flagowe kawałki, w tym: "Jagodzianki", "Jetlag", "Robię Yeah" czy "Niedostępny".

Gigantyczny szum zrobił również koncert Żabsona. Raper rozpoczął powolutku, by następnie rozgrzać tłum do czerwoności i zagrać jedną z najpopularniejszych polskich piosenek ever, czyli "Sexoholika". Podczas show nie zabrakło również tradycyjnego już golenia na łyso jednego z fanów podczas kawałka "Skunhead". Swój występ Żabson zakończył utworem "Pokora" i ikonicznym stage diving, by następnie zagrać swój pierwszy singiel, czyli "Księżniczki".