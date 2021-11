Kraków. Roboty drogowe na al. gen. Skrzyneckiego, ul. Architektów i w dzielnicy XVIII

Ekipy drogowców pojawiły się już na os. Centrum C. Remontowana jest nawierzchnia jezdni na wysokości bloków 1, 8 i 9. Obowiązują lokalne zmiany w organizacji ruchu. Roboty potrwają do połowy przyszłego tygodnia. Koszt prac to ok. 200 tys. zł.

Z kolei, w najbliższą sobotę, 6 listopada – odnowiona zostanie nawierzchnia na ul. Plastusia (odcinek od ul. Sasanek do zakrętu). W tym dniu ulica zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów. Linia autobusowa nr 131 będzie kursować po trasie objazdowej. Szczegóły w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Koszt prac to ok. 150 tys. zł.

Natomiast na al. gen. Jana Skrzyneckiego (dzielnica XIII) wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni. Poszerzone zostanie też dojście do przejścia dla pieszych, poprawione zostaną ścieki (likwidacja zastojów wody). Prace rozpoczną się w poniedziałek (8 listopada). Większość robót będzie realizowana w godzinach nocnych (od godz. 20:00 do godz. 5:00) – ulica będzie wówczas zamknięta dla ruchu. Objazd zgodnie z oznakowaniem. Zakończenie prac planowane jest w niedzielę, 14 listopada. Koszt remontu to ok. 190 tys. zł. Zadanie realizowane jest w ramach tegorocznego Programu Nakładkowego.