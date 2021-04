Kraków. Rozświetlona Wieża Fatimska przy papieskim sanktuarium na Białych Morzach - w rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II [ZDJĘCIA]

Wieża Fatimska przy sanktuarium na Białych Morzach - wraz z zamontowanym na jej szczycie krzyżem - mierzy 68 metrów. Na południowej ścianie wieży, w dolnej części elewacji, umieszczona jest figura Matki Boskiej Fatimskiej, co podkreśla nabożeństwo Jana Pawła II do Matki Bożej Fatimskiej, związane z jego wiarą w cudowne ocalenie z zamachu przez Matkę Bożą z Fatimy. Teraz ta wieża zyskała podświetlenie.

- Każda wieża niejako zmusza człowieka, by podnosił głowę do góry. Każda wieża kościelna każe wznosić do góry głowę człowiekowi wierzącemu, by myślał o Bogu i Jego świętych i o darach, które On - najlepszy nasz Ojciec nieustannie zsyła na ziemię - mówił podczas uroczystej inauguracji oświetlenia abp Marek Jędraszewski. Za kard. Paulem Poupardem metropolita krakowski nazwał św. Jana Pawła II wielkim darem dla świata, ponieważ „wzywał świat do tego, aby podnosił głowę do góry, do Chrystusa”.