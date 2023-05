Kraków. Rusza kampania "TOYA łączy pokolenia" skierowana do młodzieży i seniorów. W konkursach można wygrać gotówkę lub telefon

- Wykluczenie cyfrowe osób starszych to realny problem i nie dotyczy tylko dostępu do nowoczesnych technologii. Często o nim decyduje obawa o bezpieczeństwo, czy też problemy ze zrozumieniem, zdominowanego przez młode pokolenie, języka używanego w sieci. Dlatego odwracamy role i chcemy aby to teraz młodzież, dla której sieć to naturalne środowisko, przekazała swoją wiedzę na temat komunikacji i bezpieczeństwa seniorom – mówi Andrzej Pasowski, dyrektor marketingu firmy telekomunikacyjnej TOYA, fundatora nagród w tej akcji.

Materiały wideo, rysunki czy scenariusz programu telewizyjnego

W ramach kampanii „TOYA łączy pokolenia” organizowane są konkursy indywidualne dla uczniów z krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz konkurs zespołowy dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadania to m.in. stworzenie krótkich materiałów wideo w formie np. rolek na Instagram o zasadach bezpieczeństwa w sieci czy też z wyjaśnieniem popularnych wyrażeń używanych w Internecie przez młodzież. Do młodszych dzieci z klas 1-3 skierowany jest konkurs plastyczny pt. „Emotki to nie kłopotki” w którym pokażą Babci i Dziadkowi jak wyglądają emotki i jakie emocje wyrażają.