Kraków. Samowolka drogowa, wieszają znaki i straszą kierowców Piotr Rąpalski

Czytelnik pisze: "Chciałem wywołać temat, w Krakowie, ale i w całej Polsce na bocznych miejskich ulicach właściciele domów przylegających do ulicy wieszają na ogrodzeniu, jak mniemam niezgodnie z prawem, zakazy parkowania .Dodatkowo na Korbutowej są jakieś pachołki na chodniku. Tutaj przykład z ulicy Korbutowej i Pększyca-Grudzińskiego. Na tych ulicach nie ma znaku B-36 "zakaz zatrzymywania i postoju" na słupku . Czy odpowiednie służby nie powinny nakazać zdjęcie tych o różnej wielkości tabliczek?". No to zapytaliśmy służb...