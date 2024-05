Wizerunkowy strzał w kolano Zakopanego? Tak internauci i przedsiębiorcy podsumowują podwyżkę cen parkingów miejskich

Zakopiańscy radni na sesji 23 maja zdecydowali o podniesieniu opłat za parkowanie na miejskich parkingach. Opłata ma dotyczyć wszystkich kierowców, poza samymi zakopiańczykami. Wyższe ceny nie dotkną także kierowców płacących podatki w Zakopanem. Podwyżka ma wejść w życie już od najbliższych wakacji.

Turyści oburzeni piszą komentarze

Po opublikowaniu informacji o podwyżkach za parkingi w internecie aż zawrzało. Ponownie pojawiły się komentarze o pazerności górali na dutki i wyzyskiwaniu turystów. Oto kilka z komentarzy zadowolonych internautów:

- Tylko dutki się liczą.

- Kasy, zawsze kasy mało.

- Z Zakopanem powinno zrobić się to co w nazwie - zakopać!

- A niech sobie podnoszą, przestałem już tam jeździć i innym też tak radzę.

O tym jak bardzo negatywny wpływ i pogłębiający się hejt na Zakopane wpływ może mieć decyzja magistratu mówi Emilia Glista - Jeśl to ma służyć poprawie wizerunku, to jest dramatycznie źle. Wizerunkowo Zakopane ma bardzo dużo pracy. Ten wizerunek w mediach Zakopanego i całego regionu nie jest najlepszy i to bardzo delikatne określenie tego co się dzieje - zaznacza właścicielka firmy z zakresu marketingu i doradztwa w branży hotelarskiej.