Kraków. Santander Letnie Brzmienia już za kilka dni. Kto wystąpi? Line up, bilety, ceny

Santander Letnie Brzmienia w Krakowie

Santander Letnie Brzmienia - kto wystąpi?

Letnie Brzmienia Kraków - bilety, ceny

Bilety na wydarzenie wciąż dostępne są online w serwisie Eventim. Jednodniowa wejściówka na imprezę to koszt 234 zł, cena dwudniowego karnetu wynosi zaś 370 zł.

Santander Letnie Brzmienia x NEXT FEST Music Showcase & Conference

Popularna wakacyjna trasa koncertowa Santander Letnie Brzmienia z topową polską muzyką już po raz piąty wyrusza latem w podróż po kraju. W 6 miastach, przez 12 festiwalowych dni, odbędzie się ponad 100 koncertów. Festiwal zawita do Krakowa, Wrocławia, Katowic, Warszawy, Łodzi i Poznania.

NEXT FEST Music Showcase & Conference to natomiast odbywający się w Poznaniu od 2023 roku showcase dla debiutujących artystów. Od 2024 roku zaprasza reprezentacje artystów z różnych europejskich krajów oraz tworzy showcase w idei box in box, współpracując z niezależnymi wytwórniami płytowymi z kraju. Stworzenie na