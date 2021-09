Kraków. Śmieciami powodzi nie zatamujesz. Kontenery z piaskiem potraktowano jak wysypisko Piotr Rąpalski

Urzędnicy miejsc zapewniają, że w czasie opadów monitorują sytuację na terenach Bieżanowa i wzdłuż rzeki Serafy. To tam podczas ulew dochodzi do zalań posesji. "Mimo deszczu wszystko jest pod kontrolą" - zapewnia magistrat. Prawie wszystko, bo nie kontenery z piaskiem do napełniania worków, które służą do powstrzymywania wody...