Kraków. Spór o autobus na os. Avia. Ankieta pomoże?

Link do wypełnienia ankiety dostępny jest na stronach miejskich, dla osób wykluczonych cyfrowo chcących wypełnić ankietę, możliwe jest jej wypełnienie bezpośrednio w budynku Rady Dzielnicy XIV. Co ważne, ankieta powinna być wypełniania bezpośrednio w okolicy planowanej do uruchomienia linii autobusowej, ponieważ będzie dotyczyła mieszkańców tego rejonu Krakowa.