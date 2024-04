Kraków. Szczury panoszą się na osiedlu Kolorowym, ale to problem całego miasta

Mieszkańcy osiedla Kolorowego w Nowej Hucie widzą dziury na trawnikach. Nie zrobiły ich krety czy psy. Coraz częściej zauważają, jak z dziur wypełzają szczury. Niektóre wielkości myszy, ale są też znacznie większe egzemplarze. Te inteligentne i zwinne zwierzęta coraz mniej boją się ludzi. Wiadomo, nie chcą im wchodzić w drogę, ale nie mają też problemu by przebiec w poprzek chodnika czy ulicy. Najwięcej norek zauważono w pobliżu wiat śmietnikowych.

Szacuje się, że w Krakowie na jednego mieszkańca miasta przypadają aż 3 szczury. Tych mało sympatycznych gryzoni ma być w stolicy Małopolski ok. 3 mln. Co roku przeprowadzane są deratyzacje, ale te…

Szczury - problem Krakowa

Powodują lęk, obrzydzenie i roznoszą choroby – mowa o szczurach, które upodobały sobie duże miasta jako miejsca swojego pobytu - w tym Kraków. W lutym masę szczurów zauważono na Alejach Trzech Wieszczów, miasto musiało wtedy przeprowadzić dodatkową deratyzację. Bardzo często można spotkać je też na krakowskich Plantach, gdzie mieszkańcy i turyści sporo śmiecą, wyrzucają też jedzenie. W zabudowie zabytkowej Starego Miasta szczurom też łatwiej się ukryć, to nie betonowe bloki. Parki - tu też sporo żyje sporo szczurów w Krakowie.

Aby zapobiec pladze tych gryzoni, w Krakowie rokrocznie w sposób ciągły od jesieni do wiosny (czyli od 15 października do 15 marca) właściciele kamienic i bloków zobowiązani są do przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji.

Jak wiemy, szczury to inteligentne zwierzęta, więc jeśli trutka będzie wystawiana ciągle w te same miejsca, to nie zadziała zgodnie z przeznaczeniem. Zalecane jest także częste zmienianie rodzaju preparatów i sposobu podawania.

Podobne zagrożenie stwarza także wyrzucanie resztek jedzenia na trawniki przed blokiem, mając nadzieję, że zjedzą to ptaki lub bezdomne koty. Nic bardziej mylnego, dokarmianie zwierząt w miejscach do tego nieprzeznaczonych przyczynia się do wzrostu populacji tych szkodników. W ten sposób działania deratyzacji nie przyniosą jednak oczekiwanych efektów, ponieważ gryzonie mają pożywienia pod dostatkiem.