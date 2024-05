Kraków. Tanie loty w maju. Oto 10 europejskich miast, do których tanio polecisz z Kraków Airport!

Tanie loty - maj 2024

Tanie loty - Kraków

City break z Krakowa

City break to w ostatnich latach bardzo popularna forma podróżowania. Krótkie, najczęściej kilkudniowe lub weekendowe wyjazdy do obleganych turystycznie europejskich miast zyskują popularność szczególnie wśród studentów. City break to zazwyczaj spontaniczny, dość intensywny i często kosztowny wyjazd. Okazuje się jednak, że taka forma podróżowania wcale nie musi być droga, a do najpopularniejszych, pozornie dość drogich, europejskich miast można dotrzeć za niewielkie pieniądze.