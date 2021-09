Kraków. Teren na Klinach został zaorany. Sprawę bada prokuratura. Co dalej z ochroną łąk? Głosowanie przesunięte Bartosz Dybała

Rejon Klinów, ogrodzony przez dewelopera, gdzie radni planują użytek, a deweloper budowę bloków Archiwum

Oddala się uchwalenie użytku ekologicznego na krakowskich Klinach. Mimo że gotowy jest już raport z konsultacji społecznych, na najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa nie odbędzie się głosowanie w sprawie ochrony łąk. Otwarte pozostaje pytanie: czy użytek ma jeszcze co chronić? Teren został bowiem zaorany. Jak się teraz okazuje, sprawę bada policja i prokuratura. Deweloper, do którego należą grunty, nie ma sobie nic do zarzucenia. Tymczasem radny miejski Łukasz Maślona złożył do CBA wniosek o objęcie prac nad ustanowieniem użytku nadzorem.