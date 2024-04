Kraków. To już rok od otwarcia parku Bednarskiego, który budził wielki spór między urzędem a mieszkańcami

W związku ze sprzeciwem wobec urzędniczych zamierzeń dla parku doszło nawet do takiej sytuacji, wywieszono baner na moście Piłsudskiego. Sprawą zajęły się nawet organy ścigania.

Nowy park Bednarskiego

Plac zabaw zlokalizowano pomiędzy wgłębnikiem i polaną. Jest podzielony na dwie części: dla dzieci starszych i młodszych. Elementem łączącym place zabaw jest drewniana ścieżka dydaktyczna. Wzdłuż ścieżki zaprojektowane zostały elementy związane z legendą o Panu Twardowskim. Po prawej stronie ukryta w drzewach jest huśtawka typu bocianie gniazdo, a po lewej stronie przestrzeń placu dla starszych dzieci z zestawem wież, zjeżdżalni i mostów. Dalsza część placu zabaw po drugiej stronie ścieżki to zlokalizowane pod drzewami urządzenia przeznaczone dla najmłodszych – piaskownica w kształcie księżyca i kogut Pana Twardowskiego. Odpoczynek zarówno dla małych i dużych zapewnią ławki parkowe oraz ławki wokół drzew. Zaprojektowane urządzenia wykonane są głównie z materiałów naturalnych, wkomponowanych w otocznie parku.

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac torowych, od 24 kwietnia do 2 maja wyłączono ruch tramwajowy na odcinku „Bronowice” – „Bronowice Małe”. Nie oznacza to jednak, że 3 maja wszystko wróci…

Altanę zlokalizowano w domniemanym miejscu dawnej platformy widokowej z najstarszej fazy parku, nad schodami prowadzącymi z Placu Niepodległości. Obiekt jest wyposażony w dyskretne oświetlenie. Nawiązuje do formy altany, która stała kiedyś w „Szkole Twardowskiego”. Jej wymiary nawiązują do zachowanego szkicu polowego, a wygląd do fotografii z 1903 r. Konstrukcja altany wykonana jest z drewna, balustradę stanowią ozdobnie wycinane drewniane deski.

W skład siłowni zewnętrznej wchodzą urządzenia, które wpływają na koordynację ruchową, rozwijanie i wzmacnianie mięśni ciała, poprawę układu krążenia oraz układu oddechowego. Zaprojektowano urządzenia z myślą o wzmacnianiu każdej części ciała, takie jak: drabinka, stepper twist, ławka prosta/prostownik pleców, narciarz, prasa nożna, prasa ręczna/wyciąg górny, biegacz oraz wioślarz.

Glorieta odzyskała dawny blask. Jest to autentyczny obiekt, jedyny z obiektów kubaturowych w parku, który zachował swój pierwotny wygląd i zaświadcza o epoce, w której powstał. Budynek będzie miał funkcję zaplecza dla polany „Plac Sokoli”, na której będą przewidziane miejsca do leżakowania.