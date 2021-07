Burza wokół parku Bednarskiego, baner z wątkiem hitlerowskim w tle Małgorzata Mrowiec Marcin Banasik

Banerem zajmie się prokuratura?

Nie gasną emocje wokół weekendowego protestu mieszkańców żądających zmian w projekcie rewitalizacji parku Bednarskiego. Konflikt między mieszkańcami a urzędnikami zaostrzył kontrowersyjny baner, który zawisł na moście Piłsudskiego, nawiązujący do wojennego plakatu o walce z faszyzmem. Do wywieszenia baneru nikt się nie przyznaje, tymczasem Piotr Kempf, szef Zarządu Zieleni Miejskiej, w który wymierzone jest hasło baneru, zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury.