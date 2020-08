Kraków. Tramwaje od soboty wracają na ulicę Zakopiańską. Postępuje budowa Trasy Łagiewnickiej [ZDJĘCIA]

W związku z budową Trasy Łagiewnickiej prace obejmują też torowisko wzdłuż ul. Zakopiańskiej (na odcinku o długości ok. 450 metrów), które trzeba było przesunąć o około 5 metrów w kierunku zachodnim (w stronę Ruczaju). Zmieniono też pochylenie torowiska. W związku z tymi pracami ruch tramwajowy odbywał się po jednym torze, a w ostatnich dniach (od 22 do 28 sierpnia) ruch tramwajów został całkowicie wyłączony (wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa). Ale od 29 sierpnia do Borku Fałęckiego tramwaje zaczną już jeździć po dwóch torach.

Przypomnijmy, że w ramach budowy Trasy Łagiewnickiej powstaje też linia tramwajowa z Kurdwanowa do ul. Zakopiańskiej. Potrzebna była więc budowa łącznicy nowej linii z ul. Zakopiańską. Na jazdę tramwajem nową trasą trzeba będzie jednak zaczekać do zakończenia całej budowy Trasy Łagiewnickiej, a więc do końca 2021 r.

Już można zobaczyć ułożone tory, powstają też przystanki dla nowej linii tramwajowej. Przystanek (zlokalizowany w rejonie mostu Miłosierdzia) będzie obsługiwał osoby jadące do i z sanktuariów. Powstaną też inne przystanki tramwajowe: przy ul. Beskidzkiej (w rejonie pętli tramwajowej w Kurdwanowie), przy ul. Witosa, w rejonie ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz przy ul. Zakopiańskiej.

Trasa Łagiewnicka, o długości 3,5 km, powstaje na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Koszt przedsięwzięcia to 803,5 mln zł, a ze spłatą kredytu - ok. 1,2 mld zł.

Oprócz najdłuższego tunelu (ok. 600 metrów) dla samochodów i tramwajów pomiędzy sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II powstają też tunele: pod skrzyżowaniem ul. Turowicza i ul. Herberta (o długości ok. 200 m), pod ul. Zakopiańską (ok. 60 m), od rejonu ul. Ludwisarzy do planowanego węzła z ul. 8 Pułku Ułanów i Nowoobozową (ponad 500 m), pod węzłem Trasy Łagiewnickiej i planowanej ul. 8 Pułku Ułanów (ok. 22 m), pod ul. Rostworowskiego, ul. Kobierzyńską i ul. Ruczaj (ok. 350 m; ziemia z tego tunelu zostanie wydobyta w momencie, w którym rozpocznie się budowa kolejnego odcinka III obwodnicy w tej części miasta – Trasy Pychowickiej).