Kraków. Trasa Łagiewnicka: nadrabianie zaległości i kolejne utrudnienia [ZDJĘCIA]

Prace związane z budową Trasy Łagiewnickiej prowadzone są obecnie na całym jej odcinku. Do kwietnia inspektorzy nadzorujący inwestycję zauważyli mniejsze niż zakładano tempo prac. Spowolnienie było na tyle poważne, że wykonawca musiał opracować program naprawczy, mający na celu nadrobienie robót do końca czerwca. W połowie roku będzie więc ostatecznie wiadomo, czy cała inwestycja zakończy się zgodnie z harmonogramem, a więc z końcem 2021 roku.

Zaznacza też, że do połowy czerwca ma być gotowy drugi tor na linii kolejowej Kraków - Skawina. W ramach budowy Trasy Łagiewnickiej ta linia jest przebudowywana na odcinku ok. 300 metrów.

Obecnie ekipy budowlane skupiają się przede wszystkim na jak najszybszym zakończeniu prac, które powodują najwięcej utrudnień drogowych. W wakacje planowane jest zakończenie robót w rejonie ulic Kobierzyńskiej i Grota-Roweckiego oraz na wysokości ul. Pszczelnej. We wrześniu utrudnienia powinny zniknąć z ul. Zakopiańskiej, a potem także z lokalnych dróg w tym rejonie.

Trasa Łagiewnicka, o długości 3,5 km, powstaje na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej.

W ramach przedsięwzięcia powstają tunele: pod skrzyżowaniem ul. Turowicza i ul. Herberta (ok. 200 m), na terenie Białych Mórz między sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II (ok. 700 metrów), pod ul. Zakopiańską (ok. 60 m), od rejonu ul. Ludwisarzy do planowanego węzła z ul. 8 Pułku Ułanów i Nowoobozową (ponad 500 m), pod węzłem Trasy Łagiewnickiej i planowanej ul. 8 Pułku Ułanów (ok. 22 m), pod ul. Rostworowskiego, ul. Kobierzyńską i ul. Ruczaj (ok. 350 m; ziemia z tego tunelu zostanie wydobyta w momencie, w którym rozpocznie się budowa kolejnego odcinka III obwodnicy w tej części miasta – Trasy Pychowickiej).