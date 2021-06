Kraków. Uniwersytet Jagielloński porównany do agencji towarzyskiej. Rektor reaguje na szokujące słowa kurator oświaty Barbary Nowak

Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzone są badania dotyczące bezpieczeństwa i równego traktowania skierowane do studentów i osób przygotowujących rozprawy doktorskie. W ankiecie zadano pytanie o płeć i podano odpowiedzi do wyboru: kobieta, mężczyzna, transkobieta, transmężczyzna, niebinarna. Jest też opcja "nie chcę odpowiadać na to pytanie". Zbulwersowania nie kryje małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, która na Twitterze zamieściła wpis: "Szok! Uniwersytet Jagielloński zamienia się w agencję towarzyską! Przygotowuje ofertę wg płci kulturowych. Pierwsza polska wyższa uczelnia, z historią od 1364 r. stosuje segregację studentów po neomarksistowsku". Rektor UJ prof. Jacek Popiel w odpowiedzi wystosował list skierowany do małopolskiej kurator oświaty, w którym zaznaczył m.in.: "Słowa, wypowiedziane przez panią kurator nie są zawieszone w próżni. Dotykają istnień ludzkich, nieraz kruchych i przepełnionych obawami, dla których każda kolejna publiczna wypowiedź może stać się tą, która doprowadzi do tragicznych konsekwencji".

- Celem uczelni wyższych, szkół jest nauczanie, a nie dopytywanie studentów o ich seksualność. To są sprawy intymne, kwestie, którymi nie powinny się interesować placówki oświatowe czy zakłady pracy - nie mogą się zachowywać jak agencje towarzyskie, bo tylko tam wiedza o preferencjach seksualnych jest istotna. Takie działanie nie ma nic wspólnego z równym traktowaniem. Wręcz przeciwnie jest to próba segregowania ludzi według założeń ideologicznych, tym razem ze względu na ich seksualność i stąd porównanie do neomarksizmu. Nie mam wątpliwości, że to kolejny przykład działań mających na celu podporządkowanie się oczekiwaniom środowisk LGBT, które mówiąc o równouprawnieniu dążą do zapanowania nad wszystkim propagowanej przez nich ideologii. Podkreśliłam, że Uniwersytet Jagielloński został założony w 1364 r. Warto mieć na uwadze, jaka filozofia i cele przyświecały założycielom tej uczelni - powiedziała nam Barbara Nowak.

Swój wpis na Twitterze zamieściła 16 czerwca. Tego samego dnia o komentarz zwróciliśmy się do UJ. - Bywają sytuacje, gdy brak komentarza jest najwłaściwszym zachowaniem - odpowiedział Adrian Ochalik, rzecznik UJ. Dzień później rektor UJ prof. Jacek Popiel wystosował list otwarty do małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak. W liście napisał m.in.: "Zadaniem Uniwersytetu Jagiellońskiego jest stanie na straży wolności i równości. Bierzemy odpowiedzialność za tysiące młodych ludzi, pomagając im nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale i w kształtowaniu osobowości, charakteru, kultury i poszanowania drugiego człowieka. Za tym, co pani kurator określiła trywializująco jako „segregację studentów po neomarksistowsku”, mającą rzekomo – według pani własnego sformułowania – prowadzić do „zamiany Uniwersytetu Jagiellońskiego w agencję towarzyską”, stoją historie prawdziwych ludzi – ich osobiste dramaty, zmagania i lęki, wynikające z dyskryminacji, która dotyka ich na co dzień".

Prof. Jacek Popiel zwrócił też uwagę: "Słowa często prowadzą do czynów. Mowa nienawiści nie jest wymysłem, abstrakcją. Napędzana słowami spirala agresji, skierowana wobec jakiejkolwiek grupy społecznej, oderwana od badań i faktów naukowych, błądząca wśród potocznych przekonań, wyrastająca z niewiedzy i lęków wywołanych „obcością”, może stać się inspiracją do bezpośrednich ataków i aktów przemocy". Uczelnia udzieliła natomiast wyjaśnień dotyczących samej ankiety. Poinformowano, że pytanie o płeć jest jednym z elementów badania poczucia bezpieczeństwa i równego traktowania na UJ w roku akademickim 2020/2021. Badanie prowadzone jest przez Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ. - Badanie ma charakter w pełni naukowym i dotyczy całej społeczności studenckiej i doktoranckiej UJ - przeszło 38 tysięcy osób - informuje Adrian Ochalik. - Ponieważ badanie dotyka takich zagadnień jak równe traktowanie, występowanie zjawiska dyskryminacji na uniwersytecie itp., konieczne stało się uwzględnienie w badaniu takich zmiennych jak płeć, tożsamość płciowa itp. Pytania dotyczące płci, tożsamości płciowej zadawane są tylko i wyłącznie na potrzeby badania. W pytaniu o płeć jest opcja "nie chcę odpowiadać na to pytanie". Odpowiedzi udzielane w badaniu mają charakter poufny - dodaje rzecznik UJ.

Wyjaśnia, że w obecnym badaniu uwzględniono nie tylko płeć i tożsamość płciową męską, żeńską, ale również transpłciową i niebinarną w ślad za standardami naukowymi powszechnie przyjmowanymi w badaniach społecznych (jako przykład podaje badanie na UJ dotyczące monitoringu warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania). Badanie trwa do 14 lipca 2021 roku. Każda osoba uprawniona do wzięcia udziału w nim otrzymuje wiadomość drogą elektroniczną zawierającą indywidualny link do ankiety składającej się z trzech modułów. Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ podkreśla, że zebrane w ten sposób dane mają posłużyć jednostkom UJ do usprawnienia działań na rzecz bezpieczeństwa osobistego oraz poprawy warunków do nauki i prowadzenia badań naukowych.

List rektora UJ do małopolskiej kurator oświaty Szanowna Pani Kurator, nie oczekuję od Pani przeprosin za słowa wymierzone w członków Wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znając Pani poprzednie wypowiedzi nie spodziewam się, żeby pod wpływem mojego listu doszła Pani Kurator do przekonania, że osoba sprawująca funkcję publiczną, związaną z odpowiedzialnością za wychowanie młodego pokolenia, nie ma prawa używać języka, który obraża, narusza godność osób i instytucji. Ponieważ jednak jestem człowiekiem wierzącym w moc dialogu i siłę nadziei, piszę do Pani ten list.

Słowa i czyny kształtują kolejne pokolenia. Osoby wykształcone i mające wpływ na młodych ludzi, powinny mieć tego szczególną świadomość. Jako przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego wiemy, że każde słowo, które studenci słyszą w przestrzeni publicznej, może stać się elementem kształtującym ich życie i postawy. Stanowczo sprzeciwiamy się temu, by kolejne pokolenia dorastały w przekonaniu, że nienawiść staje się normą społeczną. Zadaniem Uniwersytetu Jagiellońskiego jest stanie na straży wolności i równości. Bierzemy odpowiedzialność za tysiące młodych ludzi, pomagając im nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale i w kształtowaniu osobowości, charakteru, kultury i poszanowania drugiego człowieka. Za tym, co Pani Kurator określiła trywializująco jako „segregację studentów po neomarksistowsku”, mającą rzekomo – według Pani własnego sformułowania – prowadzić do „zamiany Uniwersytetu Jagiellońskiego w agencję towarzyską”, stoją historie prawdziwych ludzi – ich osobiste dramaty, zmagania i lęki, wynikające z dyskryminacji, która dotyka ich na co dzień.

Codzienna praca Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji, funkcjonującego w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego, niezmiennie utwierdza nas w przekonaniu, jak pomoc ta jest potrzebna. Naszym obowiązkiem jest wsparcie studentów oraz doktorantów w trudnościach, które napotykają na swojej drodze, zagwarantowanie im opieki, gdy szczególnie tego potrzebują. Nie mamy wątpliwości, że wypowiedź Pani Kurator sprawi, że wołanie o pomoc stanie się jeszcze głośniejsze.

Słowa mają swoje konsekwencje. Słowa, wypowiedziane przez Panią Kurator nie są zawieszone w próżni. Dotykają istnień ludzkich, nieraz kruchych i przepełnionych obawami, dla których każda kolejna publiczna wypowiedź może stać się tą, która doprowadzi do tragicznych konsekwencji. Słowa często prowadzą do czynów. Mowa nienawiści nie jest wymysłem, abstrakcją. Napędzana słowami spirala agresji, skierowana wobec jakiejkolwiek grupy społecznej, oderwana od badań i faktów naukowych, błądząca wśród potocznych przekonań, wyrastająca z niewiedzy i lęków wywołanych „obcością”, może stać się inspiracją do bezpośrednich ataków i aktów przemocy.

Dlatego też pragnę zwrócić się do Pani Kurator Barbary Nowak z zaproszeniem na spotkanie z przedstawicielami Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji. Zapraszam do bliższego poznania problemów osób, których dotykają stygmatyzujące, obraźliwe słowa. Zapraszam do dyskusji na temat form pomocy podejmowanych przez Uniwersytet Jagielloński, pomocy, którą powinien także oferować potrzebującym Małopolski Kurator Oświaty. Niech mój list stanie się impulsem do dyskusji o niesieniu pomocy i kształtowaniu mądrego pokolenia. Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Jacek Popiel

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego