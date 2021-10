Kraków. Uniwersytet Jagielloński zainaugurował kolejny rok akademicki [ZDJĘCIA]

Inaugurację poprzedziła msza święta odprawiona w kolegiacie św. Anny. Po mszy, z Collegium Maius wyruszył orszak profesorów uczelni, który przeszedł Plantami do Collegium Novum UJ. Reprezentowany był każdy z szesnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a każdy z profesorów ubrany był w togę, której kolor symbolizuje dany wydział.

Podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego odbyła się immatrykulacja studentów reprezentujących wszystkie wydziały uniwersytetu, a także wręczenie nagród Rektora UJ "Laur Jagielloński".

Otwierając 658. rok akademicki w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego rektor prof. Jacek Popiel m.in. zwrócił się do wszystkich studentów i doktorantów, zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy pojawili się w murach najstarszej polskiej uczelni.

- Wkraczacie do uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, królowej Jadwigi, Mikołaja Kopernika, Jana Kochanowskiego, Karola Wojtyły-Jana Pawła II, Stanisława Lema w bardzo trudnej rzeczywistości, i to nie tylko z powodu pandemii. Wirus nakłada na Was, na Nas Wszystkich określone obowiązki, przede wszystkim troskę o nasze zdrowie i zdrowie osób, które będą w tej wspólnocie akademickiej uczestniczyli. Potraktujcie ten obowiązek z całą rzetelnością i odpowiedzialnością. W sprawie szczepień kierujcie się wiedzą płynącą z osiągnięć medycyny. To z naszego środowiska winna płynąć oparta na wiedzy zachęta do szczepień. Wierzę, że uda nam się pokonać pandemię. Bardziej boję się o drogi wyjścia z przeróżnych zagrożeń, które pojawiły się w efekcie pandemii. Tu będzie potrzebna wzajemna troska i chęć sygnalizowania problemów i zagrożeń - mówił prof. Jacek Popiel.