Kraków. "Urodziła się po to, by pomagać ludziom". W Muzeum AK można podziwiać "Oblicza Aleksandry Mianowskiej"

W uroczystości otwarcia wystawy poświęconej wszechstronnej działalności Aleksandry Mianowskiej m.in. udział wzięła Krystyna Kamińska-Samek, bratanica znanego krakowskiego księgarza i wydawcy Stefana Kamińskiego, który współpracował z Mianowską przed wojną i po jej zakończeniu. Ze wspomnień Pani Krystyny mogliśmy się dowiedzieć m.in., że Aleksandra Mianowska mówiła o sobie: "zostałam stworzona po to, by zdawać egzaminy". Skończyła bowiem 6 fakultetów, a także miała dwa doktoraty.

- Ponadto wyróżniała ją ponad przeciętna uroda i fotogeniczność, co widać na zgromadzonych tutaj zdjęciach. Być może był to jeden z tych elementów, który zadecydował o jej późniejszej karierze aktorki i reżyserki teatralnej. To w zasadzie ceniła sobie po wojnie najbardziej, czego dowodem były wieczory teatralne, jakie organizowała w Klubie Teatralnym stworzonym wraz z Krystyną Zbijewską - wspominała Krystyna Kamińska-Samek.