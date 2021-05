Kraków. Urząd pracy ma ciągle sporo pieniędzy na pomoc w pandemii. Co zrobić by je zdobyć?

- Liczyliśmy się z możliwością złożenia nawet blisko 70 tys. wniosków. Jednak od momentu wejścia w życie pierwszego rozporządzenia pozwalającego na skorzystanie z dotacji, wpłynęło do nas jedynie 11 689 wniosków. Wśród nich są takie firmy, które już kilkukrotnie skorzystały z tej formy pomocy. To niespełna 20 procent środków, które wciąż mogą trafić do krakowskich przedsiębiorców – mówi Marek Cebulak, dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy i zachęca do przesyłania wniosków online.

Czasu jest coraz mniej; niestety ta forma pomocy z miesiąca na miesiąc będzie stawała się coraz mniej dostępna, ponieważ w jednym miesiącu można złożyć tylko jeden wniosek, a wsparcie zostanie zakończone w sierpniu. W związku z tym, firmy które są uprawnione do otrzymania dotacji pięciokrotnie, a jeszcze nie złożyły żadnego wniosku, od maja mogą skorzystać z tej formy pomocy jedynie 4 razy. Jeśli pierwszy wniosek złożą dopiero w czerwcu, to będą mogły ubiegać się o dotację jedynie 3 razy. A jak wskazują statystyki, w Krakowie ponad 80% uprawnionych firm nie złożyła jeszcze wymaganych dokumentów. To oznacza realną kwotę 50 mln zł (miesięcznie) wciąż oczekującą na transfer i mogącą zasilić konta krakowskich przedsiębiorców, nadal borykających się z kryzysem.