Kraków. Urzędnik porównał mieszkańca do hitlerowców. Prezydent Majchrowski mówi, że to wolność słowa Piotr Ogórek

Jacek Majchrowski broni swoich urzędników i nie dopatruje się w ich zachowaniu niczego złego Sylwia Penc / Polskapresse

Ponad dwa tygodnie temu Maciej Grzyb, zastępca dyrektora wydziału komunikacji społecznej urzędu miasta, porównał jednego z mieszkańców do hilterowców. Poszło o mini aferę z ustawieniem dwóch ławek na terenie byłego niemieckiego obozu KL Plaszow. Teraz do sprawy odniósł się prezydent Jacek Majchrowski. Stwierdził on, że opinia Macieja Grzyba była prywatna, a każdy ma prawo do swobodnego wyrażania swoich poglądów.