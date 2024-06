Kraków. W kamieniołomie Libana mężczyzna spadł z wysokości i doznał poważnych urazów Aleksandra Łabędź

Niespokojna noc dla krakowskich służb mundurowych i ratunkowych. Około godziny 2.00 w nocy z 20 na 21 czerwca, służby otrzymały zgłoszenie o upadku z wysokości 22-letniego mężczyzny. Do wypadku doszło na terenie kamieniołomu Libana w Krakowie. Akcja służb była utrudniona ze względu na miejsce upadku mężczyzny. Znajdował się on w trudno dostępnym terenie. Mężczyzna w stanie zagrażającym życiu został przetransportowany do szpitala. Na miejsce zostało również zadysponowane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.