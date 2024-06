To był wyjątkowy wschód słońca na kopcu Kraka. Tak Kraków świętował Noc Kupały

– Spotkamy się już po raz dwudziesty drugi, aby sprawdzić czy prawdziwa jest legenda, że gdy o wschodzie słońca staniemy na kopcu Krakusa, zobaczymy je wstające dokładnie nad kopcem Wandy – córki prześwietnego księcia Kraka. Gdy tego samego dnia o zachodzie udamy się na kopiec Wandy, zobaczymy senne słońce zachodzące nad kopcem Krakusa. Bo ponoć te dwa kopce to celtyckie znaki solarne… Jak co roku nie wiemy, co się jeszcze się wydarzy, bo reżyseruje sama „Królowa Natura” – zachęcali organizatorzy spotkania.

Dla uczestników przygotowane zostały okolicznościowe certyfikaty oraz poczęstunek.