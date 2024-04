Kraków. W Parku Krakowskim kaczki chodzą po betonie, bo nie ma wody w fontannie. Kiedy ruszą miejskie wodotryski?

"Dzień dobry. Chciałam zwrócić Państwa uwagę na nieczynną fontannę w Parku Krakowskim. Biedne kaczki muszą chodzić po betonie, mimo iż nie ma zimy, a nawet zdarzają się upalne dni i mogłyby się ochłodzić. Kiedy ta fontanna ruszy?" - pyta nas w liście jedna z mieszkanek Krakowa.

Zapytaliśmy więc urzędników o to kiedy ruszy nie tylko ta fontanna, ale pozostałe miejskie wodotryski. O to co wiemy:

Fontanny pływające nad Zalewem Nowohuckim uruchomione zostaną do końca czerwca

Fontanna na placu Axentowicza również do końca czerwca. Czynna będzie w godzinach 10.00-21.30

Magdalena Wasiak z KEGW dodaje, że reszta miejskich fontann ruszy 15 czerwca. To decyzja Prezydenta wynikająca z wdrożonego planu oszczędnościowego. Jedynie wcześniej będzie uruchomiona fontanna właśnie w Parku Krakowskim ze względu na okres lęgowy kaczek.

- Remonty generalne już za nami, natomiast trwają jeszcze prace przygotowawcze do sezonu w kilku miejscach Krakowa. To wymiatanie mis, wymiana filtrów itp. - dodaje rzeczniczka.