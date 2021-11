Kraków. W planach są dwa nowe parki - w Swoszowicach i na Klinach

Uwagi do obu planów miejscowych, które to zakładają stworzenie zieleńców, można składać do końca tego roku. Należy wskazać nieruchomość, której wniosek dotyczy. Można je składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej poprzez formularz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej lub mailem na adres: [email protected]

Prace nad sporządzeniem obu planów dla tych parków prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego UMK.

