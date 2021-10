Kraków. Walka o zieleń na Ruczaju. Zamiast drzew oraz łąk będą kolejne bloki. Zabudowę poparł prezydencki radny

Ważą się losy blisko 80-hektarowego obszaru Kobierzyńska na terenie dzielnicy Dębniki. Powstaje dla niego plan miejscowy, który w obecnej wersji wyznacza wiele działek pod zabudowę wielorodzinną. To budzi ogromny sprzeciw okolicznych mieszkańców. Jeden z nich, Bohdan Widła, założył nawet specjalną stronę internetową, poświęconą walce o zachowanie zieleni na tym obszarze. Magistraccy urzędnicy, ale i część miejskich radnych, wydaje się głucha na apele krakowian. - Z projektu planu wynika, że zamiast łąk i drzew władze chcą kolejnych osiedli, a miasto przez "zachowanie terenu zielonego" rozumie przeznaczenie go prawie w całości pod inwestycje mieszkaniowe - komentuje Widła.

Stawia również pytanie: "Czy mieszkasz przy ul. Studzianki, ul. Zalesie albo ul. Torfowej lub graniczącej z nią części ul. Obozowej?" Bo jeśli tak, to zamiast drzew i łąk będziesz mieć obok siebie najpierw plac budowy, a potem bloki. Zieleń nie będzie chronić przed hałasem z ul. 8 Pułku Ulanów, którą miasto planuje wybudować w najbliższych latach - wskazuje.

Teraz polana, drzewa i sąsiedztwo lasu. Według projektu planu kolejne osiedla Bohdan Widła

Z zapisów planu miejscowego nie jest zadowolony radny klubu "Kraków dla Mieszkańców" Łukasz Maślona. - Gdyby dokument spełniał oczekiwania społeczne, nie byłoby do niego tylu uwag, a na różnych etapach wpłynęło ich łącznie tysiące. Skutkowały wieloma poprawkami radnych, co przedłużyło całą procedurę planistyczą. Efekt? Wydano pozwolenia na budowę bloków, w wielu miejscach plan nie będzie miał już czego chronić, ponieważ do tego czasu zieleń zniknie pod budynkami. Z pewnością będzie to zabudowa dużo bardziej agresywna od tej, którą ostatecznie dopuści sporządzany dokument - stwierdził radny Maślona.