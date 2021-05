Kraków. Wawel pełen kwitnących kwiatów, wygląda jak z bajki [ZDJĘCIA]

Zamek w Rabsztynie ponownie otwiera się na turystów. Na razie w reżimie sanitarnym, a zainteresowanie jest ogromne

Zamek w Rabsztynie ponownie otwiera się dla turystów. Jego bramy na nowo zostaną otwarte 29 maja 2021. Organizatorzy zapraszają do odwiedzenia tej urokliwej warowni, aby naocznie móc się przekonać, co się w niej zmieniło, a jest tego sporo. Ostatnio można było wejść do zamku w... 2018 roku. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.