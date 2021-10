Krakow. Wirus RSV uderzył ze zdwojoną siłą. Oddziały dziecięce w Krakowie pełne dzieci

Zaczyna się jak typowe przeziębienie: gorączka, wodnisty katar, kaszel - najpierw suchy potem mokry. Niestety, bardzo szybko wirus RSV może stać się niebezpieczny.

- Infekcje te charakteryzują się bardzo ciężkim przebiegiem. Towarzyszy im zapalenie oskrzelików i duszności. Wirus jest szczególnie groźny dla najmłodszych dzieci noworodków oraz tych do pierwszego czy drugiego roku życia. Najczęściej to właśnie one wymagają hospitalizacji - mówi nam dr Katarzyna Przybyszewska, zastępca dyrektora ds. lecznictwa zamkniętego Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.

I dodaje, że takiego obłożenia oddziały pediatryczne nie pamiętają od lat.

- Większość łóżek w naszym szpitalu mamy obecnie przekształcone na łóżka infekcyjne. Uruchomiliśmy maksymalną liczbę ponad 60 miejsc dla małych pacjentów. Wszystkie z nich są zajęte – wyjaśnia dr Przybyszewska.

Podobnie jest w szpitalu im. S. Żeromskiego.