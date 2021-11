Kraków. Wizje przebudowy placu Kossaka bez pomnika Orląt Lwowskich. Miasto nie odwołuje konkursu

Konkurs na nową wizję dla placu Kossaka ogłosił 25 sierpnia Zarząd Zieleni Miejskiej (który odpowiada za planowaną przebudowę) we współpracy z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Plac po rewitalizacji ma stanowić reprezentacyjną przestrzeń publiczną, a także być zieloną enklawą. Od startujących w konkursie architektów oczekiwane jest opracowanie koncepcji przebudowy placu Kossaka, a w zakresie studialnym również przebudowy terenów wokół dworku Kossakówka - w którym powstaje nowe muzeum poświęcone rodzinie Kossaków - oraz plant przy ul. Retoryka.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należało składać do połowy września, a termin składania prac konkursowych upływa 17 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej przewidziane jest w harmonogramie do 26 listopada.

Co jednak w sytuacji, gdy w drugiej połowie października radni poparli inicjatywę Komitetu Budowy Pomnika „Orlęta - Obrońcy Lwowa - 1918 r.”, by upamiętnić Orlęta Lwowskie i jasno wskazali jako lokalizację pomnika mający przejść metamorfozę plac Kossaka?