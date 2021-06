Kraków. Wodna Masa Krytyczna, czyli szalone "pływadła" opanowały Wisłę pod Wawelem. Parada radości! [ZDJĘCIA] Marcin Banasik

Tym razem na wodzie pojawiło się ponad 20 skonstruowanych w Otwartej Stoczni "pływadeł". Przez ostatnie trzy tygodnie ponad 100 osób budowało, malowało i konstruowało łodzie, wcielając swoje marzenia w pływające dzieła sztuki. Motywem przewodnim okazała się być troska o przyrodę. Co roku wykorzystywane są konstrukcje z poprzednich spływów, w duchu upcyclingu i zero waste. To była prawdziwa parada radości na Wiśle.