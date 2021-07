Kraków wspomoże pogorzelców z Nowej Białej. Miasto przekaże 300 tys. złotych

Projekt uchwały w sprawie pomocy dla Nowej Białej przygotowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Początkowo mowa była o przekazaniu 300 tys. zł, ale po rozmowach z prezydentem Jackiem Majchrowskim ustalono, że będzie to jednak 300 tys. zł.

- Formalnie środki przekazujemy gminie Nowa Biała, a ta za sprawą swoich instytucji przekaże je wedle potrzeb rodzinom, które zostały dotknięte pożarem - mówi nam radny Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący rady miasta z ramienia PiS. Kiedy pieniądze trafią do Nowej Białej? Uchwał musi wejść w życie, co zajmie kilka dni. Do końca lipca pieniądze powinny już trafić do Nowej Białej.

Ogromny pożar w Nowej Białej

Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim wybuchł 19 czerwca. W jego wyniku spłonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. W wyniku pożaru pięć osób trafiło do szpitala, na szczęście nie było.