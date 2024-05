Kraków wzbogaci się o 45 nowych autobusów. MPK rozstrzygnęło przetarg na leasing pojazdów

Jeden autobus kosztuje 1,6 mln zł

Będzie to 25 autobusów przeznaczonych do obsługi przede wszystkim linii miejskich (cena jednego autobusu to ok. 1,6 mln zł netto) oraz 12 autobusów przeznaczonych do obsługi przede wszystkim linii aglomeracyjnych (cena jednego autobusu to ok. 1,6 mln zł netto).