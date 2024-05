To może być szok dla kierowców. Wielkie zmiany na ulicy Starowiślnej. Jest ważna decyzja

Kraków przygotowuje się do realizacji strategicznej inwestycji – przebudowy ulicy Starowiślnej, która znacząco wpłynie na jakość infrastruktury drogowej w centrum miasta. W poniedziałek, 13 maja, wydana została decyzja środowiskowa. Jednym z najważniejszych aspektów przebudowy będzie zmiana stałej organizacji ruchu. Koszt inwestycji to minimum 47 mln zł.

Zmiana stałej organizacji ruchu

Ulica Starowiślna zostanie przebudowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Dietla do mostu Powstańców Śląskich. Pracami objęty będzie również sam obiekt. Zmodernizowany zostanie główny ciąg komunikacyjny ul. Starowiślnej (ok. 969 m) wraz ze skrzyżowaniami, w tym z ul: Berka Joselewicza, Miodową, Dajwór, Rzeszowską, Przemyską, św. Wawrzyńca i Podgórską. Dodatkowo ul. Dajwór na odcinku przylegającym do ul. Starowiślnej, węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu z ul. św. Wawrzyńca oraz skrzyżowanie ul. Podgórskiej, św. Wawrzyńca i Halickiej. Jednym z najważniejszych aspektów projektu będzie zmiana stałej organizacji ruchu. Po modernizacji ruch samochodowy będzie jednokierunkowy – od ul. Dietla do ul. Podgórskiej, a pojazdy będą poruszać się wydzielonym pasem bez możliwości jazdy po torowisku. Dodatkowo rowerzyści zyskają osobny pas ruchu, co poprawi ich bezpieczeństwo i komfort.

Powstanie rondo

Połączenia ul. Starowiślnej z ul. Miodową i św. Wawrzyńca zostaną zaślepione, co zmniejszy natężenie ruchu w tych miejscach. Na skrzyżowaniu ulic św. Wawrzyńca, Podgórskiej i Halickiej powstanie rondo, do którego nie będzie można wjechać od strony ul. Halickiej. Modernizacja mostu obejmie wymianę oświetlenia, odwodnienia oraz dylatacji, co zapewni jego trwałość i funkcjonalność na kolejne lata.

Torowisko tramwajowe zostanie przeznaczone wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej. Zastosowanie prefabrykowanych płyt monolitycznych oraz odpowiednich mat ograniczy hałas i wibracje, co przyczyni się do poprawy komfortu mieszkańców. Nowe przystanki tramwajowe „Miodowa” i „Św. Wawrzyńca” zostaną wyposażone w perony wiedeńskie o długości co najmniej 45 m oraz nowe wiaty.

Kluczowy etap realizacji inwestycji

Decyzja środowiskowa to jeden z kluczowych etapów realizacji inwestycji. Zarząd Dróg Miasta Krakowa planuje zakończyć prace projektowe i uzyskać stosowne zezwolenia do końca roku. Przetarg na wykonawcę zadania ma zostać ogłoszony w drugim kwartale 2025 r., a zakończenie inwestycji przewidywane jest na koniec 2027 r.

W prognozie finansowej na lata 2026-2027 miasto zarezerwowało 47,3 mln zł na przebudowę ul. Starowiślnej. Koszt ten nie pokryje całkowitych wydatków, dlatego Kraków zamierza skorzystać z unijnych środków. Firma BBF z Poznania złożyła najkorzystniejszą ofertę – na kwotę ok. 42 tys. zł. W przypadku braku odwołań to ona przygotuje niezbędne dokumenty do aplikacji o dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027. Uzyskana decyzja zostanie wykorzystana do złożenia wniosku.

Decyzje również dla węzła „Teatr Bagatela” i rozjazdów przy ul. Piłsudskiego

Zarząd Dróg Miasta Krakowa przygotowuje się również do przebudowy węzła „Teatr Bagatela” oraz układu drogowo-torowego na odcinku od Teatru Bagatela do ul. Garbarskiej, a także przebudowy węzła rozjazdów przy ul. Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W tym celu także planuje ubiegać się o dofinansowanie robót budowlanych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027. Na początku ubiegłego tygodnia uzyskane zostały decyzje środowiskowe dla tych projektów, zostaną wykorzystane do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wideo Zlot Cadillaców Inowrocław 2024