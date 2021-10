Kraków. XV-wieczny wizerunek Matki Boskiej z różą przebadany przez studentkę ASP. Gdzie powstał?

- Są to przypuszczenia, które jednak - mam nadzieję - w przyszłości potwierdzą historycy sztuki - zaznacza Maria Zając. - Na podstawie porównań stylistycznych z obrazami tego średniowiecznego warsztatu oraz porównań z badaniami słowackich konserwatorów, którzy badali dzieła tego warsztatu na terenie Słowacji udało mi się znaleźć pewne podobieństwa, które pozwalają przypuszczać, że obraz jest właśnie autorstwa warsztatu cechowego mistrza retabulum z Maciejowic. Jego nazwa pochodzi od jednego z najlepiej zachowanych dzieł mistrza, czyli ołtarza znajdującego się na terenie Słowacji. A warsztat działał najprawdopodobniej na terenie Krakowa.

Jak podsumowuje Maria Zając, mamy do czynienia z wysokiej klasy dziełem sztuki, powstałym najprawdopodobniej w Krakowie. Natomiast nie wiadomo, do którego z krakowskich kościołów był on przeznaczony ani nie jest znana droga, jaką trafił do kościoła Mariackiego. - Nie wiadomo, czy pierwotnie był stworzony do kościoła Mariackiego czy może do któregoś z innych kościołów, które np. były wyburzane w XIX wieku - mówi.