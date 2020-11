Kraków. Zabudowa Czyżyn. Mieszkańcy mówią o drugim Ruczaju. To nowy, niechlubny symbol miasta? Lista inwestycji OPRAC.: Piotr Ogórek

Czyżyny w ostatnich latach to jedna z dzielnic, gdzie widać intensywną zabudowę. Powstają nowe bloki, osiedla, biurowce. Planowane są kolejne inwestycje. Bardzo często kosztem terenów zielonych, na co uwagę zwracają mieszkańcy Czyżyn. To bardzo atrakcyjny obszar Krakowa, z jednej strony bardzo blisko centrum, z drugiej trochę dziki, pełen dużych, zielonych terenów, jak park Lotników, czy zachodnia część dawnego pasa startowego lotniska Rakowice-Czyżyny.