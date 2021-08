Kraków. Zaprezentowano projekt ostrzegania o zagrożeniu powodziowym w Bieżanowie

Wszystkie środki komunikacji uruchomione będą w momencie, gdy stan alarmowy wody na bieżanowskim zbiorniku osiągnie poziom 208,5 metra. Od tej chwili do wypełnienia zbiornika pozostaje około 1,5 godziny. Zakładając, że jest to średni dopływ do zbiornika z lekką tendencją wzrostową, w tym czasie można zabezpieczyć posesję przed wodą lub się ewentualnie bezpiecznie ewakuować.

– Wspólnie z mieszkańcami i radnymi tej dzielnicy ustaliliśmy, że akcję zbierania numerów telefonów od osób, które chcą otrzymywać takie powiadomienie, będzie koordynować Rada Dzielnicy XII. Następnie numery zostaną przekazane do Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, skąd będą wysyłane komunikaty sms-owe w przypadku zagrożenia – mówi Mariusz Kaczmarek, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

Komunikat głosowy będzie miał treść: „Uwaga Mieszkańcy! Poziom wody na zbiorniku w Bieżanowie osiągnął stan alarmowy. Może nastąpić gwałtowny wylew wody z rzeki Serafy. Prosimy o zabezpieczenie mienia i ewentualne ewakuowanie się poza teren zagrożony”. Towarzyszyć mu będzie syrena alarmowa. Wkrótce zostanie przetestowany, w terenie w obecności mieszkańców. Dodatkowo, gdyby sygnału się pojawił, straż miejska będzie patrolować ulice na tym terenie, aby dodatkowo informować mieszkańców o zagrożeniu.