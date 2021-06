Kraków. Zarząd Zieleni Miejskiej chce zabetonować wały Rudawy. Radni domagają się konsultacji

Temat zagospodarowania wałów Rudawy wrócił podczas sesji Rady Dzielnicy Zwierzyniec. Radni chcą, by Zarząd Zieleni Miejskiej wstrzymał prace projektowe do czasu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Wczoraj, 22 czerwca, przegłosowali uchwałę w tej sprawie. W uzasadnieniu stwierdzili, że kwestia zagospodarowania tak szczególnego miejsca wymaga zapytania o zdanie mieszkańców .

Przypomnijmy, że już od dłuższego czasu piętrzą się kontrowersje wokół planów Zarządu Zieleni Miejskiej, dotyczących budowy tras rowerowych wzdłuż rzeki Rudawy. Urzędnicy proponują pokrycie wałów ścieżkami z betonu i asfaltu, co budzi ogromny sprzeciw mieszkańców, którzy zbierają podpisy pod petycją do prezydenta Jacka Majchrowskiego o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie planowanej przez ZZM inwestycji.

Co jeszcze bardziej kontrowersyjne, wszystko wskazuje na to, że pomysł urzędników jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Doliny Rudawy. W dokumencie jest wprost zapisane, że wały należy utrzymać w stanie pół naturalnym bądź zbliżonym do naturalnego. Co więcej: ścieżki dla pieszych i rowerzystów mogą być wykonane przede wszystkim z kruszyw naturalnych. Ich nawierzchnia ma być przepuszczalna.