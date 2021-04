Kraków. Zaśmiecone Planty to wstyd dla miasta. Z koszy aż się wysypuje! Dowodem zdjęcia

Kraków. Zaśmiecone Planty nie są najlepszą wizytówką miasta

Gastronomia nadal może jedynie wydawać posiłki na wynos. Ludzie chcąc coś zjeść, spożywają posiłki pod chmurką i nie ma się co dziwić, kiedy burczy w brzuchu, a do domu daleko. W obecnej sytuacji pomogłoby częstsze opróżnianie przez odpowiednie służby. Na razie fatalnie to wygląda.

Zresztą zobaczcie sami zdjęcia z soboty, 24 kwietnia.