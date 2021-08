Kraków. Zbliżają się I Nowohuckie Senioralia. W programie m.in: koncerty, aktywności sportowe, degustacje i potańcówka z DJ-ką

Uczestnicy będą bawić się, w specjalnie wyznaczonych strefach: zdrowia, fit i kultury. Seniorzy będą mogli wziąć udział, w darmowych badaniach oraz posłuchać porad dietetyków i innych specjalistów. Na osoby chętne poćwiczyć z użyciem pierścieni wibracyjnych smovey, czy gotowe spróbować slow joggingu, czekać będą wykwalifikowani instruktorzy. Ci, dla których ważne jest zdrowe odżywianie mogą posłuchać co na ten temat ma do powiedzenia Ewa Wachowicz. Do śpiewów i tańców seniorów zaprosi Jakub Oczkowski oraz zespół Blue Transfer, a na zakończenie imprezy odbędzie się potańcówka przy akompaniamencie znanej i lubianej DJ Wiki.

Poniżej szczegóły dotyczące tego co jeszcze będzie czekać na seniorów w godzinach 14:00-21:30: