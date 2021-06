Kraków. Złodziej biżuterii uciekł przez okno ale 70-latka zapamiętała jego twarz. Chwilę później był w rękach policji [ZDJĘCIA]

- Jak się okazało, włamywacz dostał się do domu, którego właścicielki chwilowo nie było. Kobieta dostała jednak telefon od swojego czujnego sąsiada, który oświadczył, że jakiś podejrzany mężczyzna kręci się po jej tarasie w pobliżu okien. 70-latka po otrzymanym telefonie, bez chwili zastanowienia wróciła do swojego mieszkania, jednak nie mogła się do niego dostać, gdyż złodziej blokował drzwi wejściowe. Dopiero w momencie, gdy kobieta zaczęła wołać o pomoc i napierać na drzwi, złodziej przestraszył się i uciekł przez okno. Pokrzywdzona zdążyła jednak dobrze zapamiętać jego wygląd dzięki czemu policjanci mogli szybko sporządzić rysopis sprawcy, który został podany patrolującym okolice załogom. Policjanci na miejscu włamania ustalili, że z mieszkania zniknęła złota biżuteria o wartości blisko 30 tysięcy złotych - mówi Paweł Grzywacz, z biura prasowego policji miejskie w Krakowie.

Biżuteria i narkotyki

Policjanci tego samego dnia, patrolując jedną z ulic w okolicach krakowskich Błoń, zauważyli mężczyznę przypominającego rysopisem poszukiwanego mężczyznę. Policjanci wylegitymowali 35-latka, który jak się okazało ukrywał w plecaku skradzioną biżuterię. Mężczyzna posiadał przy sobie także narkotyki w postaci amfetaminy i marihuany W związku z tym został on zatrzymany i przewieziony do pobliskiego komisariatu. 35-latek w trakcie przesłuchania przyznał się, że kilka godzin wcześniej to właśnie on włamał się i okradł jedno z mieszkań na Zwierzyńcu.