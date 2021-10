Kraków. Zmiany na liniach autobusowych aglomeracyjnych Piotr Rąpalski

W sobotę, 30 października zostanie oddany do użytku wyremontowany most na ul. Tadeusza Strumiłły w Książniczkach koło Krakowa. Oznacza to, że linia aglomeracyjna nr 260 wróci na swoją stałą trasę, wiodącą przez miejscowości Batowice, Raciborowice, Kończyce, Książniczki i Młodziejowice. Z kolei z powodu remontu nawierzchni drogi gminnej w Wołowicach w najbliższy czwartek oraz piątek, w godz. od ok. 9.00 do ok. 16.00 na odcinku pomiędzy przystankami „Wołowice Kapliczka” i „Wołowice Zawierzbie” zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych nr 239 i 259.