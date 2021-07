Krakowianie ruszyli w miasto. Tak w weekend bawił się Kazimierz

NOWE Wielki Odpust w Tuchowie. Do sanktuarium maryjnego licznie przybywają pielgrzymi, również na piechotę. Niestraszny im nawet deszcz [ZDJĘCIA]

W Tuchowie trwa tegoroczny Wielki Odpust Tuchowski. Z tej okazji do największego w diecezji tarnowskiej sanktuarium maryjnego codziennie przybywaja setki pielgrzymów. Większość samochodami i autobusami, ale sporo osób - tak jak dawniej - pielgrzymuje do Tuchowa pieszo. Kumulacja pielgrzymek miała miejsce w sobotę i niedzielę. Do Tuchowa pokonując na własnych nogach - od kilkunastu do kilkudziesięciu nawet kilometrów - przybyli w ten sposób m.in. parafianie z Zakliczyna, Ołpin, Lisiej Góry, Tarnowa- Terlikówki, Moszczenicy czy Ryglic. I nie przeszkodził im w tym nawet deszcz. Swoje nabożeństwa na odpuście mieli w sobotę m.in. kolejarze i leśnicy, odbyło się też tradycyjne błogosławieństwo małych dzieci. W niedzielę o godz. 15 na sanktuaryjne wzgórze dotrzeć mają m.in. motocykliści i rowerzyści. Odpust potrwa do 9 lipca. Poza udziałem w nabożeństwach i modlitwą przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Tuchowskiej można zwiedzić muzea misyjne i sanktuaryjne, w tym czynną całą rok - znaną w całym kraju - ruchomą szopkę.