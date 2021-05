Kraków pierwszy raz wyglądał jak z czasów sprzed pandemii. Ludzie bez maseczek, tłumy na ulicach i w ogródkach [ZDJĘCIA]

Zniesienie obostrzeń sanitarnych spowodowało, że od soboty (15 maja) otwarte mogą być ogródki gastronomiczne. Niektóre były czynne już o północy i nie brakowało chętnych, by w nich zasiąść o takiej porze. W sobotnie popołudnie wielu krakowian ruszyło do ogródków restauracji i kawiarni. Wypełniły się krzesła przy stolikach w Rynku Głównym czy przy placu Nowym na Kazimierzu.

Wielu krakowian zdecydowało się w sobotę (15 maja) na spacer po Rynku Głównym, Plantach Krakowskich i okolicznych ulicach. Na Rynku atrakcją jest odbywający się tam Jarmark Rzemiosła, który potrwa do 23 maja. Podczas Jarmarku prezentowanych jest dużo pamiątek z Krakowa i z regionu, znakomite ręcznie i po domowemu robione słodycze, pieczywo, sery. Nie brakuje też wyrobów rękodzieła drewnianego. To wydarzenie było również organizowane w minionych latach.

Tłumnie było też na ulicach wokół Rynku. Na ul. Siennej uliczni muzycy grali m.in. przeboje Zbigniewa Wodeckiego. Kiedy zaczęli grać "Zacznij od Bacha" jedna z przechodzących kobiet zatrzymała się, odłożyła torebkę i zaczęła tańczyć. Nie mogła się doczekać, by chociaż w taki sposób poruszać się przy muzyce na żywo . Płynęła więc po chodniku jak po parkiecie sali tanecznej do słów "choć tulisz tak pod głową obłoczek snu i słów tyle znasz uczonych cicho przez noc, a tu dzień wstaje już kolorowo - witaj!".

Tłumy osób pojawiły się też m.in. w ogródku klubokawiarni Forum Przestrzenie. Podobnie było w przypadku kompleksu restauracji i kawiarni Hala Forum. Od pierwszego dnia nowego otwarcia te popularne miejsca mieszczące się w budynku dawnego hotelu Forum nad Wisłą znów zaczęły tętnić życiem jak dawniej.

Nad Bagrami rozpoczęto natomiast na dobre sezon plażowy. Wiele osób przybyło tam na plażę z leżakami, by skorzystać z promieni słońca. Niektórzy zdecydowali się nawet na kąpiel w akwenie.

W sobotni wieczór ogródki kawiarni, restauracji i pubów wypełniły się jak za dawnych lat. Nie przeszkadzało nawet to, że popsuła się pogoda, zaczął padać deszcz i powiało chłodem. Nie zawsze jednak przestrzegano zaleceń. Przypomnijmy, że Ministerstwo Zdrowia dopuściło do działalność ogródków gastronomicznych, ale w ścisłym reżimie sanitarnym - m.in. z zachowaniem bezpiecznego dystansu między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 metra, chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 metra, licząc od powierzchni stolika) oraz limitu osób na stolik.